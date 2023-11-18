Песков: Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения из-за того, что санкции не бьют», — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что Россия смогла извлечь выгоду из санкций, введённых в отношении с страны.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП.