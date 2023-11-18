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Песков: Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России

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Страны Запада мучаются из-за того, что санкции не бьют по России и Москва извлекает выгоду из введённых антироссийских ограничений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения из-за того, что санкции не бьют», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия смогла извлечь выгоду из санкций, введённых в отношении с страны.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП.

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