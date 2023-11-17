Путин заявил о «хорошей погоде» в экономике России
- РИА Новости
«У нас хорошая погода, понимаете: вчера только с гордостью председатель правительства доложил: за последний месяц рост экономики — 5,5%», — сказал он.
По словам Путина, к годовому показателю прогнозируется результат свыше 3%.
«И сейчас не буду говорить, как в европейских странах, чтобы это не выглядело как зазнайство, как хвастовство», — добавил он.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что российский финансовый регулятор снизит ключевую ставку после возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.
По данным Bloomberg, российская экономика восстановилась после введённых санкций.