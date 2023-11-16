Bloomberg: российская экономика восстановилась после введённых санкций

Российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля прошлого года, компенсировав ущерб от введённых западными странами санкций в отношении Москвы.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Российскому бизнесу удаётся применять очень нестандартные решения», — говорится в публикации.

Отмечается, что ограничения были нацелены на то, чтобы подкосить экономику России и обрушить российскую валюту. Однако курс рубля восстановился, говорится в публикации.

Кроме того, продажи энергоносителей также возросли, поскольку Москва нашла новых партнёров и покупателей, говорится в статье.

Как резюмировал автор публикации, основные отрасли экономики России адаптируются к новым реалиям, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после введения санкций.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) существенно улучшила прогноз динамики ВВП России и ожидает его рост на уровне 2% в 2023 году.

При этом президент России Владимир Путин допустил рост российского ВВП по итогам года вплоть до 3%.