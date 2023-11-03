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Путин допустил рост ВВП России по итогам года вплоть до 3%

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Президент России Владимир Путин допустил рост ВВП России по итогам года вплоть до 3%.
Путин допустил рост ВВП России по итогам года вплоть до 3%
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал в рамках встречи с новым составом Общественной палаты России.

«У нас в этом году рост ВВП будет 2,8—2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы — минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт», — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что экономическая ситуация в целом в России развивается предсказуемо.

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