ЦБ снизит ключевую ставку после возвращения инфляции к цели в 4%

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что российский финансовый регулятор снизит ключевую ставку после возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление она сделала во время выступления в Государственной думе.

Она отметила, что ЦБ ожидает снижение инфляции до 4% уже в следующем году.

«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернём инфляцию к цели на уровне 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку», — отметила Набиуллина.

Ранее Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки до конца года.