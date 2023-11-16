ЦБ снизит ключевую ставку после возвращения инфляции к цели в 4%
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление она сделала во время выступления в Государственной думе.
Она отметила, что ЦБ ожидает снижение инфляции до 4% уже в следующем году.
«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернём инфляцию к цели на уровне 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку», — отметила Набиуллина.
Ранее Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки до конца года.