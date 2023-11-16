Глава ЦБ Набиуллина назвала повышение ключевой ставки необходимой мерой

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что недавнее повышение ключевой ставки было необходимой мерой.

Об этом глава регулятора сказала в ходе выступления в Государственной думе России.

Как отметила Набиуллина, многие выразили свою озабоченность повышением ключевой ставки.

«Но, поверьте, все расчёты и весь наш опыт показывают, что если бы мы этого не сделали, то потерь от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства было бы гораздо больше», — цитирует её ТАСС.

Ранее Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки до конца года.