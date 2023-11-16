Глава ЦБ Набиуллина назвала повышение ключевой ставки необходимой мерой
- РИА Новости
Об этом глава регулятора сказала в ходе выступления в Государственной думе России.
Как отметила Набиуллина, многие выразили свою озабоченность повышением ключевой ставки.
«Но, поверьте, все расчёты и весь наш опыт показывают, что если бы мы этого не сделали, то потерь от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства было бы гораздо больше», — цитирует её ТАСС.
Ранее Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки до конца года.