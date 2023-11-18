Херш: Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам, взятым движением ХАМАС, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника», — написал Херш в своём блоге на платформе Substack.

По его словам, по этому поводу было достигнуто соглашение, но в ХАМАС настаивали на пятидневном прекращении войны.

Он отметил, что данный вариант был отвергнут Нетаньяху.

Ранее СМИ писали, что Израиль и движение ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников.

До этого израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по теме освобождения заложников.