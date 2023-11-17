Посол Израиля в Москве заявил, что ХАМАС прекратило переговоры по заложникам
- РИА Новости
«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров (по освобождению заложников. — RT), ХАМАС прекратило это по своей инициативе», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее газета The Jerusalem Post сообщала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильское правительство дискутируют по поводу того, стоит ли начинать операцию по вторжению на юг сектора Газа.
По данным газеты The New York Times, Израиль считает, что операция в больнице «Аль-Шифа» окажет давление на ХАМАС и оно заключит сделку по обмену пленными.