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Посол Израиля в Москве заявил, что ХАМАС прекратило переговоры по заложникам

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Палестинское движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по теме освобождения заложников. Об этом заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.
Посол Израиля в Москве заявил, что ХАМАС прекратило переговоры по заложникам
  • РИА Новости

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров (по освобождению заложников. — RT), ХАМАС прекратило это по своей инициативе», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее газета The Jerusalem Post сообщала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильское правительство дискутируют по поводу того, стоит ли начинать операцию по вторжению на юг сектора Газа.

По данным газеты The New York Times, Израиль считает, что операция в больнице «Аль-Шифа» окажет давление на ХАМАС и оно заключит сделку по обмену пленными.

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