NYT: Израиль считает, что взятие «Аль-Шифы» может вынудить ХАМАС обменять пленных
Об этом пишет New York Times.
Согласно статье в таком случае группировка «лишится ключевого актива» и будет более склонна к обмену заложниками.
По данным газеты, ХАМАС может освободить 50 женщин и детей в обмен на примерно такое же число палестинских женщин и детей, которые находятся в израильских тюрьмах.
Ранее в FT заявили, что Израиль может остановить операцию в Газе после взятия под контроль «Аль-Шифы».
Также в Израиле заявили об обнаружении командного центра ХАМАС в больнице «Аль-Шифа».