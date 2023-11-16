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NYT: Израиль считает, что взятие «Аль-Шифы» может вынудить ХАМАС обменять пленных

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Израиль считает, что операция в больнице «Аль-Шифа» окажет давление на палестинское движение ХАМАС, чтобы оно заключило сделку по обмену пленными.

Об этом пишет New York Times.

Согласно статье в таком случае группировка «лишится ключевого актива» и будет более склонна к обмену заложниками.

По данным газеты, ХАМАС может освободить 50 женщин и детей в обмен на примерно такое же число палестинских женщин и детей, которые находятся в израильских тюрьмах. 

Ранее в FT заявили, что Израиль может остановить операцию в Газе после взятия под контроль «Аль-Шифы».

Также в Израиле заявили об обнаружении командного центра ХАМАС в больнице «Аль-Шифа».

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