NYT: Израиль считает, что взятие «Аль-Шифы» может вынудить ХАМАС обменять пленных

Израиль считает, что операция в больнице «Аль-Шифа» окажет давление на палестинское движение ХАМАС, чтобы оно заключило сделку по обмену пленными.

Об этом пишет New York Times.

Согласно статье в таком случае группировка «лишится ключевого актива» и будет более склонна к обмену заложниками.

По данным газеты, ХАМАС может освободить 50 женщин и детей в обмен на примерно такое же число палестинских женщин и детей, которые находятся в израильских тюрьмах.

Ранее в FT заявили, что Израиль может остановить операцию в Газе после взятия под контроль «Аль-Шифы».

Также в Израиле заявили об обнаружении командного центра ХАМАС в больнице «Аль-Шифа».