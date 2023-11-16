FT: Израиль может остановить операцию в Газе после взятия под контроль «Аль-Шифы»
Об этом пишет Financial Times.
«Армия обороны Израиля будет готова рассмотреть операционную «паузу» после взятия под контроль всей «Аль-Шифы», — говорится в сообщении.
По данным газеты, армия хочет использовать эту паузу для обработки разведданных.
Кроме того, отмечается, что в ЦАХАЛ таким образом хотят укрепить линии снабжения через анклав, чтобы затем сосредоточиться на востоке и центре города Газа.
Ранее в Израиле заявили об обнаружении командного центра ХАМАС в больнице «Аль-Шифа».
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал неприемлемым вторжение ЦАХАЛ в больницу «Аль-Шифа» в Газе.