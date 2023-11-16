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FT: Израиль может остановить операцию в Газе после взятия под контроль «Аль-Шифы»

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Израиль будет готов рассмотреть возможность паузы в операции в Газе после установления контроля над больницей «Аль-Шифа».

Об этом пишет Financial Times

«Армия обороны Израиля будет готова рассмотреть операционную «паузу» после взятия под контроль всей «Аль-Шифы», — говорится в сообщении.

По данным газеты, армия хочет использовать эту паузу для обработки разведданных.

Кроме того, отмечается, что в ЦАХАЛ таким образом хотят укрепить линии снабжения через анклав, чтобы затем сосредоточиться на востоке и центре города Газа.

Ранее в Израиле заявили об обнаружении командного центра ХАМАС в больнице «Аль-Шифа».

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал неприемлемым вторжение ЦАХАЛ в больницу «Аль-Шифа» в Газе.

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