Jerusalem Post: власти Израиля дискутируют о развитии наступления в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильское правительство дискутируют по поводу того, стоит ли начинать операцию по вторжению на юг сектора Газа.

Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

«На самых высоких уровнях правительства и Армии обороны Израиля ведутся дебаты о том, следует ли военным уже начинать своё вторжение в южную часть Газы или для этого необходимо дождаться промежуточного соглашения о заложниках», — говорится в публикации.

16 ноября глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что военнослужащие Армии обороны Израиля «захватили и зачистили» западную часть города Газа.

13 ноября министр сообщил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над Газой и бежало на юг.