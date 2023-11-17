RT в Telegram
Подпишись

Jerusalem Post: власти Израиля дискутируют о развитии наступления в Газе

Короткая ссылка
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильское правительство дискутируют по поводу того, стоит ли начинать операцию по вторжению на юг сектора Газа.
Jerusalem Post: власти Израиля дискутируют о развитии наступления в Газе
  • © AP Photo/Leo Correa

Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

«На самых высоких уровнях правительства и Армии обороны Израиля ведутся дебаты о том, следует ли военным уже начинать своё вторжение в южную часть Газы или для этого необходимо дождаться промежуточного соглашения о заложниках», — говорится в публикации. 

16 ноября глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что военнослужащие Армии обороны Израиля «захватили и зачистили» западную часть города Газа.

13 ноября министр сообщил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над Газой и бежало на юг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить