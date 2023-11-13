Министр обороны Израиля: ХАМАС потеряло контроль над Газой и бежало на юг

Министр обороны Израиля Йоав Галант утверждает, что движение ХАМАС потеряло контроль над Газой и бежало на юг анклава, тогда как «гражданские грабят пустующие базы». Об этом пишет израильская газета Haaretz.

«У ХАМАС нет силы, способной остановить ЦАХАЛ... ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг, мирные жители грабят базы ХАМАС. Они не верят правительству», — сказал министр.

По его словам, ЦАХАЛ каждый день уничтожает «всё больше командиров ХАМАС, десятки, а иногда и сотни» бойцов движения, и армия Израиля действует «в самом сердце города Газа».

Ранее израильские военные заявили, что ХАМАС перестало быть организованной военной структурой на севере сектора Газа.

Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, эскалация палестино-израильского конфликта обнажила двойные стандарты Запада.

Лига арабских государств заявила, что задокументирует доказательства военных преступлений армии Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, после чего передаст их в органы международной юстиции.