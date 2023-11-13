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Армия Израиля: ХАМАС перестало быть организованной структурой на севере Газы

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Израильские военные заявили, что ХАМАС перестало быть организованной военной структурой на севере сектора Газа.
Армия Израиля: ХАМАС перестало быть организованной структурой на севере Газы
  • AP

Как отметили в армейской пресс-службе, до сих пор военные Израиля вели наземные боевые действия на севере сектора Газа и вступали в бой с батальонами ХАМАС.

«Оперативная боеспособность этих батальонов серьёзно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

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