ЛАГ обещает задокументировать «преступления Израиля против палестинского народа»
- AP
Об этом заявила арабская организация.
«Поручить Генеральному секретариату Лиги арабских государств собрать всю информацию и документы, которые послужили бы доказательством многочисленных военных преступлений Израиля, совершённых против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу, а также передать их в соответствующие органы международной юстиции», — сказано в заявлении, которое цитирует ТАСС.
3 ноября пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.
Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.