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ЛАГ обещает задокументировать «преступления Израиля против палестинского народа»

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Лига арабских государств (ЛАГ) задокументирует доказательства военных преступлений армии Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, после чего передаст их в органы международной юстиции.
ЛАГ обещает задокументировать «преступления Израиля против палестинского народа»
  • AP

Об этом заявила арабская организация.

«Поручить Генеральному секретариату Лиги арабских государств собрать всю информацию и документы, которые послужили бы доказательством многочисленных военных преступлений Израиля, совершённых против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу, а также передать их в соответствующие органы международной юстиции», — сказано в заявлении, которое цитирует ТАСС.

3 ноября пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.

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