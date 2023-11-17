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В Израиле заявили об отсутствии договорённостей по освобождению заложников

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Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил об отсутствии договорённостей по освобождению заложников
В Израиле заявили об отсутствии договорённостей по освобождению заложников
  • AP

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«На данном этапе нет сделки, нет согласия ни по одному из вопросов, стоящих на повестке дня... Если такая сделка будет, то это приведёт к тому, что многие семьи смогут воссоединиться со своими близкими», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что Израиль и движение ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников.

До этого израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по теме освобождения заложников.

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