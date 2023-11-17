В Израиле заявили об отсутствии договорённостей по освобождению заложников
- AP
Об этом он сказал на пресс-конференции.
«На данном этапе нет сделки, нет согласия ни по одному из вопросов, стоящих на повестке дня... Если такая сделка будет, то это приведёт к тому, что многие семьи смогут воссоединиться со своими близкими», — цитирует его РИА Новости.
Ранее СМИ писали, что Израиль и движение ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников.
До этого израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по теме освобождения заложников.