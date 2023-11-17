RT в Telegram
Подпишись

Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению заложников по формуле «50 на 50»

Короткая ссылка
Израиль и движение ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников.
Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению заложников по формуле «50 на 50»
  • AP

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что возможная сделка подразумевает освобождение 50 заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, в обмен на освобождение 50 женщин и детей.

Кроме того, договорённости затрагивают отправку гумпомощи в сектор Газа.

Ранее израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по теме освобождения заложников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить