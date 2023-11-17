Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению заложников по формуле «50 на 50»

Израиль и движение ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что возможная сделка подразумевает освобождение 50 заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, в обмен на освобождение 50 женщин и детей.

Кроме того, договорённости затрагивают отправку гумпомощи в сектор Газа.

Ранее израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по теме освобождения заложников.