Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению заложников по формуле «50 на 50»
- AP
Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.
Отмечается, что возможная сделка подразумевает освобождение 50 заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, в обмен на освобождение 50 женщин и детей.
Кроме того, договорённости затрагивают отправку гумпомощи в сектор Газа.
Ранее израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по теме освобождения заложников.