Bloomberg: США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря
«Новая помощь США Украине рискует быть отложена до середины декабря, а может быть, и дольше», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это ставит под сомнение способность американской стороны поддерживать приток вооружений для ВСУ.
Как заявил представитель Пентагона, США уже начали ограничивать военную помощь Украине.
Как писала The Wall Street Journal, у Министерства обороны Соединённых Штатов заканчиваются деньги на оружие для Вооружённых сил Украины и на восполнение запасов.