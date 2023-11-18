Bloomberg: США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря

Решение США касательно выделения Украине новой партии военной помощи может быть принято не раньше середины декабря, процесс может длиться до следующего года, сообщает агентство Bloomberg.

«Новая помощь США Украине рискует быть отложена до середины декабря, а может быть, и дольше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это ставит под сомнение способность американской стороны поддерживать приток вооружений для ВСУ.

Как заявил представитель Пентагона, США уже начали ограничивать военную помощь Украине.

Как писала The Wall Street Journal, у Министерства обороны Соединённых Штатов заканчиваются деньги на оружие для Вооружённых сил Украины и на восполнение запасов.