WSJ: у Пентагона заканчиваются деньги на оружие для ВСУ и на восполнение запасов

У Министерства обороны Соединённых Штатов заканчиваются деньги на оружие для Вооружённых сил Украины и на восполнение запасов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, в настоящий момент в распоряжении Пентагона находится около $5 млрд финансирования, чтобы продолжить оказывать помощь Украине.

«Однако другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии… сократился до всего лишь $1,1 млрд, что означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться», — говорится в публикации.

Кроме того, пишет газета, европейские страны не смогут заменить Киеву объёмы предоставляемой Вашингтоном помощи. Поэтому, отмечают источники, для Европы сейчас главное, чтобы Украина продержалась до выборов в США в ноябре 2024 года не ослабленной.

Ранее Владимир Зеленский признал, что ВСУ будут вынуждены отступать, если западные страны прекратят оказывать помощь Киеву.

Он подтвердил, что у ВСУ возникла нехватка снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке.