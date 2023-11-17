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WSJ: Европа не в состоянии компенсировать Украине сокращение поддержки США

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Страны Европы не смогут компенсировать Украине сокращение финансовой и военной поддержки США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
WSJ: Европа не в состоянии компенсировать Украине сокращение поддержки США
  • AP

Западные чиновники считают, что помощь США жизненно необходима Украине, тогда как в европейском регионе «не смогут заменить американское финансирование и военную технику».

17 ноября Министерство обороны Нидерландов заявило, что поставит Украине военную помощь на сумму €2 млрд.

Как писала The Wall Street Journal, у Министерства обороны Соединённых Штатов заканчиваются деньги на оружие для Вооружённых сил Украины и на восполнение запасов.

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