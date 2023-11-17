WSJ: Европа не в состоянии компенсировать Украине сокращение поддержки США
- AP
Западные чиновники считают, что помощь США жизненно необходима Украине, тогда как в европейском регионе «не смогут заменить американское финансирование и военную технику».
17 ноября Министерство обороны Нидерландов заявило, что поставит Украине военную помощь на сумму €2 млрд.
Как писала The Wall Street Journal, у Министерства обороны Соединённых Штатов заканчиваются деньги на оружие для Вооружённых сил Украины и на восполнение запасов.