WSJ: Европа не в состоянии компенсировать Украине сокращение поддержки США

Страны Европы не смогут компенсировать Украине сокращение финансовой и военной поддержки США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Западные чиновники считают, что помощь США жизненно необходима Украине, тогда как в европейском регионе «не смогут заменить американское финансирование и военную технику».

17 ноября Министерство обороны Нидерландов заявило, что поставит Украине военную помощь на сумму €2 млрд.

Как писала The Wall Street Journal, у Министерства обороны Соединённых Штатов заканчиваются деньги на оружие для Вооружённых сил Украины и на восполнение запасов.