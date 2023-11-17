Нидерланды обещают Украине военную помощь на сумму €2 млрд

Нидерланды поставят Украине военную помощь на сумму €2 млрд, заявило Министерство обороны европейской страны.

«Нидерланды продолжают поддерживать Украину. Правительство зарезервировало более €2 млрд на 2024 год. Сумма в основном предназначена для военной поддержки», — утверждает министерство.

Нидерланды планируют покрыть потребности Украины в боеприпасах и обслуживании уже поставленных систем вооружения.

«Таким образом Нидерланды хотят внести свой вклад в укрепление противовоздушной обороны Украины, чтобы страна могла продолжать защищаться от атак на критически важную инфраструктуру», — сказано в заявлении.

Также ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила об отправке пяти истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.

Как писала The Wall Street Journal, у Министерства обороны Соединённых Штатов заканчиваются деньги на оружие для Вооружённых сил Украины и на восполнение запасов.