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В Нидерландах анонсировали отправку пяти F-16 в Румынию для обучения пилотов ВСУ

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Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила об отправке пяти истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.
В Нидерландах анонсировали отправку пяти F-16 в Румынию для обучения пилотов ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Пять голландских F-16 отправляются сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии. В ближайшее время там откроется учебный центр по управлению F-16 для подготовки пилотов как стран НАТО, так и Украины», — заявила она.

До этого представитель ВВС США сообщил о старте обучения небольшой группы украинских лётчиков в Аризоне — военнослужащих ВСУ учат пилотированию F-16.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что, исходя из опыта специальной военной операции, российские средства противовоздушной обороны могут примерно за 20 дней сбить все запланированные к поставке Киеву самолёты F-16 американского производства.

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