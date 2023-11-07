В Нидерландах анонсировали отправку пяти F-16 в Румынию для обучения пилотов ВСУ

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила об отправке пяти истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.

«Пять голландских F-16 отправляются сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии. В ближайшее время там откроется учебный центр по управлению F-16 для подготовки пилотов как стран НАТО, так и Украины», — заявила она.

До этого представитель ВВС США сообщил о старте обучения небольшой группы украинских лётчиков в Аризоне — военнослужащих ВСУ учат пилотированию F-16.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что, исходя из опыта специальной военной операции, российские средства противовоздушной обороны могут примерно за 20 дней сбить все запланированные к поставке Киеву самолёты F-16 американского производства.