Шойгу: ПВО примерно за 20 дней собьёт все запланированные к поставке Киеву F-16
В ходе селекторного совещания в оборонном ведомстве министр заявил, что в течение месяца ПВО России сбила 37 самолётов ВСУ.
По его словам, 37 самолётов — почти в два раза больше того количества F-16, которое Запад гарантировал поставить Украине.
«То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы», — отметил глава Минобороны.
Ранее в Пентагоне заявили, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в США займёт до девяти месяцев.
До этого представитель ВВС США сообщил о старте обучения небольшой группы украинских лётчиков в Аризоне — военнослужащих ВСУ учат пилотированию F-16.