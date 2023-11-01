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Шойгу: ПВО примерно за 20 дней собьёт все запланированные к поставке Киеву F-16

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что, исходя из опыта специальной военной операции, российские средства противовоздушной обороны могут примерно за 20 дней сбить все запланированные к поставке Киеву самолёты F-16 американского производства.

В ходе селекторного совещания в оборонном ведомстве министр заявил, что в течение месяца ПВО России сбила 37 самолётов ВСУ. 

По его словам, 37 самолётов — почти в два раза больше того количества F-16, которое Запад гарантировал поставить Украине.

«То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы», — отметил глава Минобороны.

Ранее в Пентагоне заявили, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в США займёт до девяти месяцев.

До этого представитель ВВС США сообщил о старте обучения небольшой группы украинских лётчиков в Аризоне — военнослужащих ВСУ учат пилотированию F-16.

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