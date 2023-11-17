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Власти Южной Кореи рассматривают закон о запрете есть мясо собак

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Правительство Южной Кореи вместе с правящей партией «Гражданская сила» договорились продвигать принятие законопроекта о запрете употребления мяса собак.

«Мы будем продвигать принятие до конца года специального закона о прекращении употребления в пищу собак, чтобы как можно скорее решить вопрос с поеданием собак», — цитирует агентство «Рёнхап» председателя политкомитета правящей партии Ю Ый Дона.

Отмечается, что после опубликования закона фермы, которые занимаются разведением собак для еды, и предприятия, которые разделывают и продают мясо, обязаны будут зарегистрироваться в органах местного самоуправления и представить план мероприятий по прекращению деятельности.

С 2027 года планируется штрафовать компании за нарушение закона. Сам по себе документ будет исключать собак из определения домашнего скота.

В 2018 году в Южной Корее снесли крупнейшую в стране бойню, на которой производилось мясо собак для употребления в пищу.

На бойне «Тхэпхендон» в городе Соннам с 1990-х годов были забиты около 80 тыс. собак.

До этого в палате представителей США одобрили запрет на потребление мяса кошек и собак.

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