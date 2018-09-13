В палате представителей США одобрили запрет на потребление мяса кошек и собак

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Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который запрещает забой, транспортировку, продажу и хранение кошек и собак с целью употребления их в пищу.

Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, законопроект, в случае его утверждения сенатом, будет подразумевать штраф до $5 тыс. за любое из указанных нарушений.

По данным издания, инициаторами «Закона о запрете торговли мясом собак и кошек» стали республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс.

Исключения, согласно тексту документа, будут сделаны только для племён индейцев, которые убивают этих животных для некоторых религиозных обрядов.

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