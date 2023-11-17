В Еврокомиссии заявили об охране границы Финляндии с Россией силами Frontex

Погранагентство ЕС Frontex обеспечивает помощь в охране восточных границ Союза, заявил представитель Еврокомиссии.

«Всего на восточных границах ЕС в настоящее время находятся 520 служащих (Frontex. — RT), девять из них работают на финской границе (вдоль рубежей с Россией. — RT)», — сказал он РИА Новости.

Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.

Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.

На закрытых КПП на границе с Россией установят специальные заграждения.

В Кремле выразили сожаление в связи с избранным Хельсинки путём конфронтации.

Протест жителей Финляндии против закрытия границы с Россией обретает всё большее число сторонников — петицию к властям страны с призывом смягчить запрет подписали 3,8 тыс. граждан.