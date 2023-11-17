Глава ВОЗ усомнился в полезности ООН из-за резни в Газе

ООН была создана для содействия миру во всём мире, и возникает вопрос в её пользе с учётом непрекращающегося кровопролития в секторе Газа, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Организация была создана для укрепления мира в нашем мире. Если вы, как государства — члены ООН, не хотите или не можете остановить это кровопролитие, тогда мы должны спросить: для чего существует ООН?» — цитирует его РИА Новости.

Гебрейесус подчеркнул, что ситуация в секторе Газа — это кризис для всего человечества, и резолюций или заявлений здесь будет недостаточно.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа.

Ранее ООН выразила разочарование заявлениями Израиля о том, что он не собирается исполнять положения принятой гуманитарной резолюции Совбеза ООН по ближневосточному конфликту.