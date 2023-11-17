RT в Telegram
Подпишись

Глава ВОЗ усомнился в полезности ООН из-за резни в Газе

Короткая ссылка
ООН была создана для содействия миру во всём мире, и возникает вопрос в её пользе с учётом непрекращающегося кровопролития в секторе Газа, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ усомнился в полезности ООН из-за резни в Газе
  • Gettyimages.ru

«Организация была создана для укрепления мира в нашем мире. Если вы, как государства — члены ООН, не хотите или не можете остановить это кровопролитие, тогда мы должны спросить: для чего существует ООН?» — цитирует его РИА Новости.

Гебрейесус подчеркнул, что ситуация в секторе Газа — это кризис для всего человечества, и резолюций или заявлений здесь будет недостаточно.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа.

Ранее ООН выразила разочарование заявлениями Израиля о том, что он не собирается исполнять положения принятой гуманитарной резолюции Совбеза ООН по ближневосточному конфликту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить