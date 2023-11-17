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Посол Палестины: ни США, ни Европа не готовы к решению вопроса «двух государств»

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Президент США Джо Байден во время своего последнего визита в Вифлеем говорил с главой Палестины Махмудом Аббасом о разрешении палестино-израильского конфликта в формате двух государств.
Посол Палестины: ни США, ни Европа не готовы к решению вопроса «двух государств»
  • РИА Новости

Об этом рассказал RT посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль:

«Когда Аббас спросил: «Хорошо, мы готовы. А когда вы готовы начать урегулирование в формате двух государств?» — Байден ответил: «Знаете, не очень скоро. Нужно подождать, и ждать потребуется долго». Так что проблема здесь крупнее... На данный момент ни США, ни европейцы к этому не готовы. Надеемся, что после этой войны, после этой катастрофы в секторе Газа международное сообщество что-то предпримет», — сказал дипломат.

Парламент Норвегии ранее рекомендовал норвежскому правительству «быть готовым» к признанию Палестины в качестве независимого государства.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.

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