Парламент Норвегии рекомендовал кабмину быть готовым к признанию Палестины

Парламент Норвегии рекомендовал норвежскому правительству «быть готовым» к признанию Палестины в качестве независимого государства, информирует телеканал NRK.

«Парламент просит правительство быть готовым признать Палестину отдельным государством», — говорится в публикации.

По мнению парламентариев, признание независимого палестинского государства может оказать положительное влияние на урегулирование палестино-израильского конфликта.

По данным телеканала, в ходе голосования 83 парламентария выступили за признание Палестины, 15 — против.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что ключ к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.