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Парламент Норвегии рекомендовал кабмину быть готовым к признанию Палестины

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Парламент Норвегии рекомендовал норвежскому правительству «быть готовым» к признанию Палестины в качестве независимого государства, информирует телеканал NRK.
Парламент Норвегии рекомендовал кабмину быть готовым к признанию Палестины
  • Gettyimages.ru
  • © Ekely

«Парламент просит правительство быть готовым признать Палестину отдельным государством», — говорится в публикации.

По мнению парламентариев, признание независимого палестинского государства может оказать положительное влияние на урегулирование палестино-израильского конфликта.

По данным телеканала, в ходе голосования 83 парламентария выступили за признание Палестины, 15 — против.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что ключ к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.

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