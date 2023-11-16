Парламент Норвегии рекомендовал кабмину быть готовым к признанию Палестины
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«Парламент просит правительство быть готовым признать Палестину отдельным государством», — говорится в публикации.
По мнению парламентариев, признание независимого палестинского государства может оказать положительное влияние на урегулирование палестино-израильского конфликта.
По данным телеканала, в ходе голосования 83 парламентария выступили за признание Палестины, 15 — против.
Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что ключ к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.