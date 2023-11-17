В ЕК назвали делом Чехии заморозку российской собственности в стране

Представитель Еврокомиссии, комментируя ситуацию с заморозкой российской собственности в Чехии, заявил, что страны ЕС самостоятельно реализуют санкции против Москвы.

«Страны — члены ЕС самостоятельно несут ответственность за применение санкций», — приводит РИА Новости заявление.

В Еврокомиссии добавили, что находятся в контакте со всеми странами ЕС и изучают возможные способы использования замороженных российских активов на уровне всего объединения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов «Госзагрансобственности» России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей.

В российском МИД подчеркнули, что наложение чешскими властями санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа со стороны России.

Позднее агентство ČTK сообщило, что в Чехии уже опломбировали часть принадлежащей России недвижимости.