В ЕК назвали делом Чехии заморозку российской собственности в стране
- РИА Новости
«Страны — члены ЕС самостоятельно несут ответственность за применение санкций», — приводит РИА Новости заявление.
В Еврокомиссии добавили, что находятся в контакте со всеми странами ЕС и изучают возможные способы использования замороженных российских активов на уровне всего объединения.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов «Госзагрансобственности» России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей.
В российском МИД подчеркнули, что наложение чешскими властями санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа со стороны России.
Позднее агентство ČTK сообщило, что в Чехии уже опломбировали часть принадлежащей России недвижимости.