ČTK: в Чехии уже опломбировали часть принадлежащей России недвижимости

В Чехии уже опломбировали часть принадлежащей России недвижимости, информирует агентство ČTK.

«На некоторых зданиях уже стоят пломбы с датой 16 ноября», — говорится в публикации.

Уточняется, что опломбированными оказались здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства России в Карловых Варах.

Как пишет агентство, всего власти Чехии намерены наложить санкции на около 70 объектов недвижимости России, расположенных в Праге, центральной Чехии и Карловых Варах.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей.

В российском МИД подчеркнули, что наложение чешскими властями санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа со стороны России.