ČTK: в Чехии уже опломбировали часть принадлежащей России недвижимости
- © РИА Новости / Алексей Витвицкий
«На некоторых зданиях уже стоят пломбы с датой 16 ноября», — говорится в публикации.
Уточняется, что опломбированными оказались здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства России в Карловых Варах.
Как пишет агентство, всего власти Чехии намерены наложить санкции на около 70 объектов недвижимости России, расположенных в Праге, центральной Чехии и Карловых Варах.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей.
В российском МИД подчеркнули, что наложение чешскими властями санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа со стороны России.