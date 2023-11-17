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ČTK: в Чехии уже опломбировали часть принадлежащей России недвижимости

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В Чехии уже опломбировали часть принадлежащей России недвижимости, информирует агентство ČTK.
ČTK: в Чехии уже опломбировали часть принадлежащей России недвижимости
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«На некоторых зданиях уже стоят пломбы с датой 16 ноября», — говорится в публикации. 

Уточняется, что опломбированными оказались здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства России в Карловых Варах.

Как пишет агентство, всего власти Чехии намерены наложить санкции на около 70 объектов недвижимости России, расположенных в Праге, центральной Чехии и Карловых Варах.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей.

В российском МИД подчеркнули, что наложение чешскими властями санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа со стороны России.

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