МИД: наложение Чехией санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа

Наложение чешскими властями санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа со стороны России.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, российская сторона рассматривает внесение Чехией ФГУП «Госзагрансобственность» в так называемый национальный санкционный список, который предполагает замораживание активов и недвижимости предприятия на чешской территории, как очередной шаг против России.

«В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа», — подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей.

Глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что заморозка собственности России в стране соответствует законодательству.