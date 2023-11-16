МИД: наложение Чехией санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа
- globallookpress.com
- © Власов Сергей
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, российская сторона рассматривает внесение Чехией ФГУП «Госзагрансобственность» в так называемый национальный санкционный список, который предполагает замораживание активов и недвижимости предприятия на чешской территории, как очередной шаг против России.
«В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа», — подчеркнула Захарова.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей.
Глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что заморозка собственности России в стране соответствует законодательству.