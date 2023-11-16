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МИД: наложение Чехией санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа

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Наложение чешскими властями санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа со стороны России.
МИД: наложение Чехией санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа
  • globallookpress.com
  • © Власов Сергей

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, российская сторона рассматривает внесение Чехией ФГУП «Госзагрансобственность» в так называемый национальный санкционный список, который предполагает замораживание активов и недвижимости предприятия на чешской территории, как очередной шаг против России.

«В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа», — подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей.

Глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что заморозка собственности России в стране соответствует законодательству.

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