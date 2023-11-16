Глава МИД Чехии заявил, что заморозка собственности соответствует закону

Глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что заморозка собственности России в стране соответствует законодательству.

Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом он ответил на высказывание пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что заморозка объектов госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей.

«Я отрицаю высказывания о том, что это незаконный шаг, поскольку он соответствует чешскому законодательству, согласно закону о санкциях», — сказал Липавский.

Также отмечается, что он не ожидает ответных шагов с российской стороны, так как не обладает информацией об имуществе Чехии в Москве, на которое можно было бы наложить подобные санкции.

Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что Россия не сможет распоряжаться своей недвижимостью в Чехии, а также пользоваться своими счетами в этой стране.

Липавский сообщил, что заморозка государственной собственности России в Чехии не затронет российскую дипмиссию.