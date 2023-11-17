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Зампостпреда России в ОБСЕ: Запад начал готовить почву для смены элит на Украине

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Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил, что западные страны начали готовить почву для смены элит на Украине, чтобы «законсервировать текущее положение вещей».
Зампостпреда России в ОБСЕ: Запад начал готовить почву для смены элит на Украине
  • AP

Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ.

«Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей», — цитирует его сайт МИД России.

Он подчеркнул, что через различные каналы активизировались «вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво». По мнению авторов данных предложений, это приведёт к приостановке российской военной спецоперации, а также к отказу России от реализации целей СВО.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что западные страны занимаются подготовкой замены Владимиру Зеленскому. Вероятным претендентом на пост является главком ВСУ Валерий Залужный.

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