Страны Запада сговорились против Украины и готовы предать Киев и его армию, заявил обозреватель The Telegraph Кон Кафлин.

«Запад сговорился продать Украину. Американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского», — пишет Кафлин.

Он выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в продолжении конфликта в следующем году на фоне американских выборов.

По его словам, на Западе также задаются вопросом, является ли Владимир Зеленский подходящим человеком на следующем этапе.

Ранее французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос заявила, что наступление России с севера и юга загонит Украину в угол.