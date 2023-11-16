RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг: ситуация на фронте для Киева сложная

Короткая ссылка
Ситуация на передовой для украинской армии сложнее, чем ожидали в НАТО. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: ситуация на фронте для Киева сложная
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Он отметил, что российские войска начали проведение операции по наступлению. По словам генсека, сложившаяся ситуация для ВСУ не является поводом для отказа в помощи, а наоборот, её необходимо увеличить.

«Мы не можем позволить президенту Путину победить, это будет плохо для НАТО», — подчеркнул он.

Столтенберг выразил уверенность, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, передаёт ТАСС.

«Я езжу по странам НАТО и получаю одно и то же послание о поддержке. Только в последние дни Германия объявила о новой помощи, другие страны НАТО также пообещали помощь», — сказал он.

Ранее французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос заявила, что наступление России с севера и юга загонит Украину в угол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить