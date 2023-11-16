Столтенберг: ситуация на фронте для Киева сложная

Ситуация на передовой для украинской армии сложнее, чем ожидали в НАТО. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что российские войска начали проведение операции по наступлению. По словам генсека, сложившаяся ситуация для ВСУ не является поводом для отказа в помощи, а наоборот, её необходимо увеличить.

«Мы не можем позволить президенту Путину победить, это будет плохо для НАТО», — подчеркнул он.

Столтенберг выразил уверенность, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, передаёт ТАСС.

«Я езжу по странам НАТО и получаю одно и то же послание о поддержке. Только в последние дни Германия объявила о новой помощи, другие страны НАТО также пообещали помощь», — сказал он.

Ранее французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос заявила, что наступление России с севера и юга загонит Украину в угол.