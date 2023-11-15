Аналитик Галактерос: наступление России с севера и юга загонит Украину в угол
Аналитик отметила, что российская армия находится в прекрасном положении и продолжает наступать «в своём ритме».
«Но мне кажется, что существуют ещё некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге, чтобы в конечном счете загнать в угол оставшуюся часть Украины», — сказала Галактерос.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что страны НАТО изменили отношение к Владимиру Зеленскому и могут убрать его с поста.
Также бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина без поддержки США не протянет до конца года.