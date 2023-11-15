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Аналитик Галактерос: наступление России с севера и юга загонит Украину в угол

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Французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос заявила в эфире интернет-телеканала TVL, что украинская армия рискует оказаться загнанной в угол в результате наступления российских военных на нескольких направлениях.

Аналитик отметила, что российская армия находится в прекрасном положении и продолжает наступать «в своём ритме».

«Но мне кажется, что существуют ещё некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге, чтобы в конечном счете загнать в угол оставшуюся часть Украины», — сказала Галактерос.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что страны НАТО изменили отношение к Владимиру Зеленскому и могут убрать его с поста.

Также бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина без поддержки США не протянет до конца года.

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