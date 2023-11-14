Политик Филиппо: Запад может убрать Зеленского

Страны НАТО изменили отношение к Владимиру Зеленскому и могут убрать его с поста, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В своей социальной сети Х (Twitter) он отметил, что главе киевского режима угрожают в связи с отменой выборов президента в следующем году на Украине. По словам Филиппо, Вашингтон сейчас пытается обвинить Киев в причастности к диверсиям на «Северных потоках».

«Нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. Глубинное государство желает избавиться от своего подопечного! Классический приём!» — написал политик.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что боится «большой беды» из-за политических разногласий в случае проведения президентских выборов в стране.