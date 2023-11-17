ЦАХАЛ: тело израильской заложницы обнаружено у больницы «Аль-Шифа» в Газе
«Тело Йехудит Вайсс, которая была похищена террористической организацией ХАМАС, было извлечено войсками ЦАХАЛ из строения, примыкающего к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в здании, в котором обнаружили тело заложницы, также найдено оружие, автоматы и РПГ.
Ранее в FT заявили, что Израиль может остановить операцию в Газе после взятия под контроль «Аль-Шифы».
Также в Израиле заявили об обнаружении командного центра ХАМАС в больнице «Аль-Шифа».