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ЦАХАЛ: тело израильской заложницы обнаружено у больницы «Аль-Шифа» в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении тела израильской заложницы, захваченной движением ХАМАС, рядом с больницей «Аль-Шифа» в секторе Газа.

«Тело Йехудит Вайсс, которая была похищена террористической организацией ХАМАС, было извлечено войсками ЦАХАЛ из строения, примыкающего к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании, в котором обнаружили тело заложницы, также найдено оружие, автоматы и РПГ.

Ранее в FT заявили, что Израиль может остановить операцию в Газе после взятия под контроль «Аль-Шифы».

Также в Израиле заявили об обнаружении командного центра ХАМАС в больнице «Аль-Шифа».

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