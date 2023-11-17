МИД: Россия давала жёсткий отпор злоупотреблениям председательства США в АТЭС

Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в ходе их председательства в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) в 2023 году, заявил посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.

По его словам, на протяжении года российская сторона сталкивалась в том числе с невыдачей виз, третированием российских представителей.

«По понятным причинам давали этим злоупотреблениям жёсткий, в том числе публичный, отпор», — цитирует РИА Новости Бердыева.

Он отметил, что американцы таким образом дискредитируют себя и превращаются в «токсичного игрока».

Ранее делегация России во главе с заместителем председателя российского правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС.

Позже Оверчук заявил, что к делегации России на саммите АТЭС относятся достойно.