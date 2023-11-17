МИД: Россия давала жёсткий отпор злоупотреблениям председательства США в АТЭС
По его словам, на протяжении года российская сторона сталкивалась в том числе с невыдачей виз, третированием российских представителей.
«По понятным причинам давали этим злоупотреблениям жёсткий, в том числе публичный, отпор», — цитирует РИА Новости Бердыева.
Он отметил, что американцы таким образом дискредитируют себя и превращаются в «токсичного игрока».
Ранее делегация России во главе с заместителем председателя российского правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС.
Позже Оверчук заявил, что к делегации России на саммите АТЭС относятся достойно.