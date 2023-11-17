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МИД России: период председательства США в АТЭС был крайне непростым

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Период председательства США в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) был крайне непростым, так как американская сторона была не готова к цивилизованной дипломатии, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

«Естественно, думаю, это секрет Полишинеля, что текущий период председательства, приближающийся к своему завершению, был крайне непростым», — цитирует РИА Новости Бердыева.

По его словам, Вашингтон оказался не готовым к цивилизованной дипломатии, то есть к разговору на равных и поискам общего знаменателя.

Ранее делегация России во главе с заместителем председателя российского правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС.

Позже Оверчук заявил, что к делегации России на саммите АТЭС относятся достойно.

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