МИД России: период председательства США в АТЭС был крайне непростым
«Естественно, думаю, это секрет Полишинеля, что текущий период председательства, приближающийся к своему завершению, был крайне непростым», — цитирует РИА Новости Бердыева.
По его словам, Вашингтон оказался не готовым к цивилизованной дипломатии, то есть к разговору на равных и поискам общего знаменателя.
Ранее делегация России во главе с заместителем председателя российского правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС.
Позже Оверчук заявил, что к делегации России на саммите АТЭС относятся достойно.