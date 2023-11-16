RT в Telegram
Подпишись

Делегация России во главе с Оверчуком прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС

Короткая ссылка
Делегация России во главе с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС.

Об этом сообщили в посольстве России в США.

В диппредставительстве отметили, что Россия рассчитывает на обеспечение американским председательством «конструктивного и прагматичного диалога» в рамках форума.

Ранее стало известно, что Оверчук возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Сан-Франциско.

Также сообщалось, что российская сторона будет следить за сообщениями о встрече лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить