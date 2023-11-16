Делегация России во главе с Оверчуком прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС
Об этом сообщили в посольстве России в США.
В диппредставительстве отметили, что Россия рассчитывает на обеспечение американским председательством «конструктивного и прагматичного диалога» в рамках форума.
Ранее стало известно, что Оверчук возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
Также сообщалось, что российская сторона будет следить за сообщениями о встрече лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.