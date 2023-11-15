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МИД: от США есть сигналы о готовности вести с Россией диалог за кулисами АТЭС

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От Вашингтона поступают сигналы о готовности вести с Москвой диалог за кулисами на мероприятиях АТЭС в Сан-Франциско, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: от США есть сигналы о готовности вести с Россией диалог за кулисами АТЭС
  • РИА Новости

По её словам, Россия не сбавляла темп своей работы в ходе «вахты» Соединённых Штатов в АТЭС в этом году, несмотря на то, какие препятствия они чинили, — визовые и организационные препоны для полноценного участия России.

При этом даже от Вашингтона начали поступать сигналы о готовности вести с Москвой неформальный диалог, пусть пока и за кулисами.

Как заявила Захарова в конце сентября, Москва настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался и каждая страна несла свои обязательства.

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