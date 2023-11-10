Вице-премьер Оверчук возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Сан-Франциско
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«Вчера много было ко мне вопросов относительно того, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. По поручению президента российскую делегацию возглавит вице-премьер Оверчук», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Саммит АТЭС состоится в Сан-Франциско, он будет проходить с 11 по 17 ноября.
В Госдепе ранее заявили, что США обеспечат надлежащее участие России в саммите с учётом санкций.