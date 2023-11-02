Госдеп: США обеспечат надлежащее участие России в саммите АТЭС с учётом санкций

США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учётом санкций.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявили в американском госдепартаменте.

«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», — заявили в ведомстве.

При этом в госдепартаменте добавили, что участие в АТЭС в 2023 году будет проходить «с учётом санкций».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США нарушают обязательства по рассылке приглашений на саммит АТЭС.

Также в Белом доме отметили, что президент США Джо Байден с нетерпением ждёт встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско.