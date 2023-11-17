Госдепартамент намерен повысить уровень доверия к США в Индии с помощью СМИ

Отдел общественной дипломатии посольства США в Нью-Дели объявил программу, которая позволит улучшить понимание политики США устоявшимися лидерами мнений в Индии. Проект должен стать «прививкой» в случае возникновения в Индии риторики о ненадёжности США, заявляют американские специалисты. С текстом документа ознакомился RT.

«В интересах Соединённых Штатов и Индии — быть вместе, поэтому данная инициатива направлена на то, чтобы помогать устоявшимся лидерам общественного мнения в Индии лучше понимать государственную политику США, укреплять их мнение о Соединённых Штатах как о надёжном партнёре и поощрять будущее сотрудничество», — подчёркивают представители американского посольства.

Подрядчик должен будет в течение года провести 12 мероприятий для СМИ, чтобы представить «реальные примеры того, как Америка десятилетиями вносила и вносит позитивный вклад в развитие Индии».

«Сотрудничество с центрами по контролю и профилактике заболеваний США в области эпидемиологического надзора, совместное оборонное производство или успешное сохранение памятников в рамках посольского фонда США по сохранению культурного наследия по всей стране служат подтверждением давнего сотрудничества между двумя странами, а положительное освещение в прессе реализуемых программ будет способствовать преодолению негативных представлений об американо-индийском партнёрстве», — приводят данные авторы.

Целевой аудиторией каждого из 12 мероприятий станут журналисты из каждого региона — от рядовых корреспондентов до ведущих работников СМИ, освещающих международные и политико-экономические вопросы, темы консульской деятельности, управления, здравоохранения и городского хозяйства, отмечается в документе.

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT назвал инициативу одним из проявлений «мягкой силы», направленной на сближение с США и отдалением от России.

«Они (Соединённые Штаты. — RT) попытаются убедить Индию, что нужно больше дружить с США и меньше общаться с Китаем и Россией. Это попытка в свою орбиту покрепче втянуть Индию. Американцы хотят в перспективе видеть Индию, противостоящую Китаю и России. С Россией сейчас у Индии быстро развиваются отношения. В перспективе США бы хотели, чтобы Индия стала проводником американских идей», — отметил Дудчак.

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT добавил, что таким образом Вашингтон планирует сформировать «элиту завтрашнего дня», которой было бы проще навязать свою позицию, чем нынешней власти.

«Это просто инструмент мягкой силы, работа с лидерами мнений для того, чтобы они продвигали нужную Вашингтону проамериканскую повестку в Индии. Потому что Индия сейчас — одна из ключевых стран для США, США надеются использовать Индию как экономический таран против Китая в торговых войнах. Ну и усиливая своё присутствие, пытаются нарастить там своё влияние, усиливая экономические и политические связи», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Госдеп планировал «улучшить понимание политики и точек зрения» США в Финляндии.