Турецкая комиссия по международным вопросам обсудит вступление Швеции в НАТО
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Комиссия «обсудит законопроект, касающийся протокола о вступлении Швеции в НАТО», говорится в сообщении.
23 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО.
Документ был подписан спикером парламента Нуманом Куртулмушем и передан в комитет по иностранным делам.
Вместе с этим 18 октября турецкая партия «Родина» выступила за отклонение ратификации членства Швеции в НАТО. Лидер партии Догу Перинчек утверждал, что Турция должна проявить решимость выступить против стратегии расширения альянса на восток.
В Кремле отмечали, что Москва будет развивать отношения с Анкарой, несмотря на разногласия.