Турецкая комиссия по международным вопросам обсудит вступление Швеции в НАТО

Комиссия по международным вопросам парламента Турции 16 ноября начнёт обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО, сообщает агентство Anadolu.

Комиссия «обсудит законопроект, касающийся протокола о вступлении Швеции в НАТО», говорится в сообщении.

23 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Документ был подписан спикером парламента Нуманом Куртулмушем и передан в комитет по иностранным делам.

Вместе с этим 18 октября турецкая партия «Родина» выступила за отклонение ратификации членства Швеции в НАТО. Лидер партии Догу Перинчек утверждал, что Турция должна проявить решимость выступить против стратегии расширения альянса на восток.

В Кремле отмечали, что Москва будет развивать отношения с Анкарой, несмотря на разногласия.