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Турецкая партия «Родина» призвала отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО

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Анкара должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.
Турецкая партия «Родина» призвала отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО
  • Legion-Media

«Турция должна немедленно проявить решимость выступить против стратегии расширения НАТО на восток», — цитирует его РИА Новости.

Перинчек назвал выход из НАТО «вопросом жизни и смерти» для Турции.

В июле президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.

Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турцию в Европе европейцы не ждут, Анкаре не стоит носить розовые очки.

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