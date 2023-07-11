Песков: Россия будет развивать диалог с Турцией, несмотря на разногласия
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Об этом сообщает РИА Новости.
«При наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой», — заявил представитель Кремля.
Ранее Песков сказал, что Турцию в Европе никто из европейцев не ждёт, пора снять розовые очки.
Также стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.