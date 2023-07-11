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Песков: Россия будет развивать диалог с Турцией, несмотря на разногласия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена развивать отношения с Турцией, несмотря на разногласия. Он отметил, что у стран есть общие интересы.
Песков: Россия будет развивать диалог с Турцией, несмотря на разногласия
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«При наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков сказал, что Турцию в Европе никто из европейцев не ждёт, пора снять розовые очки.

Также стало известно, что  турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.

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