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Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО.
Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО
  • AP

Как сообщает Anadolu, протокол уже подписан президентом и отправлен в Bеликое национальное собрание Турции.

18 октября турецкая партия «Родина» выступила за отклонение ратификации членства Швеции в НАТО. Лидер партии Догу Перинчек утверждал, что Турция должна проявить решимость выступить против стратегии расширения альянса на восток.

В Кремле отмечали, что Москва будет развивать отношения с Анкарой, несмотря на разногласия.

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