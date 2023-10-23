Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО
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Как сообщает Anadolu, протокол уже подписан президентом и отправлен в Bеликое национальное собрание Турции.
18 октября турецкая партия «Родина» выступила за отклонение ратификации членства Швеции в НАТО. Лидер партии Догу Перинчек утверждал, что Турция должна проявить решимость выступить против стратегии расширения альянса на восток.
В Кремле отмечали, что Москва будет развивать отношения с Анкарой, несмотря на разногласия.