Боррель: у Евросоюза нет собственного склада боеприпасов для Украины

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у ЕС нет собственного склада боеприпасов для поставок Вооружённым силам Украины.

Таким образом еврочиновник ответил на вопрос о возможности передачи ранее согласованного 1 млн боеприпасов для ВСУ до конца текущего года.

«У меня нет боеприпасов в Брюсселе, нет склада боеприпасов, я должен мобилизовать склады европейских армий», — цитирует его РИА Новости.

Боррель также объяснил медленные поставки оружия Украине тем, что ЕС экспортирует около 40% своей военной продукции в третьи страны.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.