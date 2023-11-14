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Боррель: у Евросоюза нет собственного склада боеприпасов для Украины

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у ЕС нет собственного склада боеприпасов для поставок Вооружённым силам Украины.
Боррель: у Евросоюза нет собственного склада боеприпасов для Украины
  • AP
  • © Virginia Mayo

Таким образом еврочиновник ответил на вопрос о возможности передачи ранее согласованного 1 млн боеприпасов для ВСУ до конца текущего года.

«У меня нет боеприпасов в Брюсселе, нет склада боеприпасов, я должен мобилизовать склады европейских армий», — цитирует его РИА Новости.

Боррель также объяснил медленные поставки оружия Украине тем, что ЕС экспортирует около 40% своей военной продукции в третьи страны.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.

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